  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek
Aktüel

İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:38:04 -
İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek

MADRİD (AA) - İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "riskli ülkelerden" gelenler için zorunlu kıldığı PCR tanı testini yaptırmayanlara 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, basına yaptığı açıklamada, riskli ülkelerden gelenlere PCR testini zorunlu kıldıklarını belirtti.

PCR testi negatif belgesi yanında olmaksızın İspanya'ya geleceklere 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceğini söyleyen Laya, "Bunlar ciddi ve caydırıcı para cezalarıdır." dedi.

Laya, "Temmuzdan bu yana İspanya'ya giriş yapan 5 milyon 200 bin kişiden 4 bin 800'ünde virüs tespit ediliğini ve uluslararası dolaşımın Kovid-19 ithalatının sadece binde 8'ini oluşturduğunu" dile getirdi.

İspanyol bakan, "Rakamlar, şu an için bir sorun olmadığını gösterse de gelecekte de bir sorun oluşturmamasını garanti etmemiz gerekiyor. Önlemler, güven yaratmayı ve güvenli serbest dolaşım için kademeli olarak alanlar açmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve 23 Kasım'da yürürlüğe girecek olan karar gereği, aralarında ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Türkiye'nin de olduğu 65 ülkenin yer aldığı "riskli ülkeler" listesinde bulunan ülkelerden İspanya'ya hava veya deniz yoluyla seyahat edecek yolculara, ülkeye girişlerinden 72 saat önce PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan ve 15 günde bir güncellenen listede, her 100 bin kişi başına vaka sayısının 150'nin üzerinde olduğu ülke "riskli ülke" olarak değerlendiriliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay