İspanya’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Real Madrid şoku yaşanıyor

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Barcelona'dan 8 oyuncunun dahil edildiği kadroda Real Madrid futbolcusu yer almadı.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Luis de la Fuente, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Defans: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi, Eric Garcia (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Gavi, Pedri, Dani Olmo (Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)

Forvet: Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace)

