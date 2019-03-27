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İspanya'nın dev kulübü Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Beşiktaş'ın tecrübeli stoperlerinden Domagoj Vida'ya kanca attı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:41
İspanya'nın dev kulübü Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Sevilla'nın radarında.

Sevilla talip oldu!

Radyospor'a konuşan Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Hırvat stoperin mutlu olduğunu aktararak, “Monchi, Roma'dayken, Vida'yı istedi. Monchi, yeniden Sevilla'da. İspanyolların bir stoper transfer etmeyi istediğini biliyorum ve Monchi, Vida'yı beğeniyor” dedi.

Güneş

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:41
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Sevilla
  4. İspanya
  5. La Liga
  6. Monchi

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