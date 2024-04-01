  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya’dan olay hareket: 47 bin avroya satılık M60A3 tankları satışa çıkardı... Büyük değişiklik
Dünya

İspanya’dan olay hareket: 47 bin avroya satılık M60A3 tankları satışa çıkardı... Büyük değişiklik

Yeniakit Publisher
2024-04-01 23:08:00 - 2024-04-01 23:10:14
İspanya’dan olay hareket: 47 bin avroya satılık M60A3 tankları satışa çıkardı... Büyük değişiklik

İspanya, Deniz Piyade birlikleri tarafından kullanılan M60A3 TTS tanklarını emekliye ayırdı. Tanklar, 47 bin avroluk açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkarıldı.

İspanya, daha önce Deniz Piyade birlikleri tarafından kullanılan M60A3 TTS tanklarını emekliye ayırdı. Tanklar, 47 bin avroluk açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkarıldı.

Kısa bir süre önce İspanya, M60 Patton kullanıcısı ülkeler listesinden çıktı. İspanyol deniz piyadeleri tarafından kullanılan M60A3 TTS (Tank Thermal Sight) konfigürasyonundaki son tank, envanterden çıkarıldı. 2017 yılından itibaren 120mm topa sahip VCR (Vehículos de Combate a Ruedas) Dragon araçları lehine aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan M60A3 TTS tanklar, açık arttırmaya sunuldu.

Envanterden çıkarılan tanklar, birçok kişinin beklediği gibi Ukrayna’ya hibe edilmeyecek. Bunun yerine tanklar, her biri için yaklaşık 47.000 Avroluk açılış teklifiyle açık arttırmaya çıkarıldı. Teklifler 26 Nisan’a kadar verilebilecek.

İspanya’nın envanterden çıkardığı M60A3 TTS, 1970’lerde modernize edilmiş atış kontrol sistemi ile donatılmış bir tanktı. Tanıtıldığında, modern gözlem ve hedef tespit cihazları da dahil olmak üzere gelişmiş yetenekleriyle dikkat çekiyordu.

savunmasanayist'in aktardığı haberde: Halihazırda Türkiye ve Yunanistan da M60A3 tanklarını aktif olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60A3 ve M60TM tankları, Türk savunma sanayii tarafından modernize ediliyor. Modernize edilen tanklara; gelişmiş atış kontrol sistemi, lazer ikaz alıcı sistem, aktif koruma sistemi, ilave zırh ve uzaktan komutalı silah sistemi gibi unsurlar entegre ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma
Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma

Aktüel

Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma

Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli
Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Dünya

Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı
Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Teknoloji

Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular
Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular

Ekonomi

Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular

{relation id:1841783 slug:'rusya-nato-savasi-finlandiya-harekete-gecti-finlandiyali-general-gelirlerse-katliam-yapariz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23