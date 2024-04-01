İspanya’dan olay hareket: 47 bin avroya satılık M60A3 tankları satışa çıkardı... Büyük değişiklik

İspanya, daha önce Deniz Piyade birlikleri tarafından kullanılan M60A3 TTS tanklarını emekliye ayırdı. Tanklar, 47 bin avroluk açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkarıldı.

Kısa bir süre önce İspanya, M60 Patton kullanıcısı ülkeler listesinden çıktı. İspanyol deniz piyadeleri tarafından kullanılan M60A3 TTS (Tank Thermal Sight) konfigürasyonundaki son tank, envanterden çıkarıldı. 2017 yılından itibaren 120mm topa sahip VCR (Vehículos de Combate a Ruedas) Dragon araçları lehine aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan M60A3 TTS tanklar, açık arttırmaya sunuldu.

Envanterden çıkarılan tanklar, birçok kişinin beklediği gibi Ukrayna’ya hibe edilmeyecek. Bunun yerine tanklar, her biri için yaklaşık 47.000 Avroluk açılış teklifiyle açık arttırmaya çıkarıldı. Teklifler 26 Nisan’a kadar verilebilecek.

İspanya’nın envanterden çıkardığı M60A3 TTS, 1970’lerde modernize edilmiş atış kontrol sistemi ile donatılmış bir tanktı. Tanıtıldığında, modern gözlem ve hedef tespit cihazları da dahil olmak üzere gelişmiş yetenekleriyle dikkat çekiyordu.

savunmasanayist'in aktardığı haberde: Halihazırda Türkiye ve Yunanistan da M60A3 tanklarını aktif olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60A3 ve M60TM tankları, Türk savunma sanayii tarafından modernize ediliyor. Modernize edilen tanklara; gelişmiş atış kontrol sistemi, lazer ikaz alıcı sistem, aktif koruma sistemi, ilave zırh ve uzaktan komutalı silah sistemi gibi unsurlar entegre ediliyor.

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