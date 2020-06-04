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Dünya

İspanya'dan OHAL kararı

İspanya meclisi, koronavirüs salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:11:00 -
İspanya'dan OHAL kararı

Sol koalisyon hükümeti tarafından getirilen, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılmasıyla ilgili tezkere, 350 sandalyeli mecliste 155 hayır ve 18 çekimser oya karşılık 177 oyla kabul edildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında genel kurul salonunda 46 milletvekili bulunurken, diğerleri ise evlerinden dijital sistemle oy kullandı.

Salgının başlamasından bu yana OHAL 6'ncı kez uzatılırken, Başbakan Pedro Sanchez, bunun son olduğunu duyurdu.

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