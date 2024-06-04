İspanya'dan İsrail'e tokat gibi konsolosluk cevabı!

İspanyol bakan İsrail makamlarına, "İspanya'nın, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğini" içeren bir nota gönderdiklerini açıkladı.

"Konsolosluğun statüsünün uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığını ve bu statünün tek taraflı değiştirilemeyeceğini" bildirdiklerini belirten Albares, İsrail yönetimini bu kararından dönmeye çağırdı.

Siyonist bakandan cevap geldi!

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

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Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına karşı "cezalandırıcı" bir tedbir almış ve bu ülkenin Kudüs konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı