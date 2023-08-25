İspanya'daki o skandal sonrası istifa gelmedi! Yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu...

2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasındaki kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’yu öptüğü için tepki toplayan İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etmeyeceğini açıkladı. Rubiales bu öpücük hiç yaşanmamışçasına, kendisine yönelik eleştirileri itibar suikasti olarak yorumladı. Öte yandan istifa etmeyen başkana tepkiler gelmeye devam ediyor.

Federasyon Başkanı Rubiales bugün federasyonun olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, ‘sosyal bir suikasta uğradığını’ ve ‘istifa etmeyeceğini’ belirtti. Rubiales, ‘sahte feministlerin’ kendisine saldırdığını vurgulayarak bu saldırıları hak etmediğini vurguladı.

FIFA, olay sonrasında Rubiales hakkında soruşturma başlatmış ve yapılan açıklamada “FIFA Disiplin Komitesi, bugün İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e, 20 Ağustos 2023'teki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde meydana gelen olaylar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını bildirdi” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Federasyon Başkanı Rubiales istifa etmemek konusunda ısrarını sürdürse de tepkiler de gelmeye devam ediyor.

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DHA'ya göre; Son olarak İspanya Erkek Milli Takımı'nda forma giyen Real Betisli futbolcu Borja İglesias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rubiales olayı çözümlenene kadar milli formayı giymeyeceğini duyurdu.

RFEF Başkanı'nın bugünkü açıklamalarını "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak yorumlayan İglesias, "Milli formayı giymek kariyerimde olan en büyük şeydi. Bir daha giyecek miyim bilemiyorum ama bazı şeyler değişene ve bu tip olayların cezasız kalmadığını görene kadar milli formayı giymeme kararı aldım. Daha adil, insani ve düzgün bir futbol için." ifadelerini kullandı.

Diğer bir istifa da RFEF Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kadın Futbol Kurulu Başkanı Rafael del Amo'dan geldi.

Rubiales'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Del Amo, mevcut durumda devam ettirmesinin bir anlamı olmadığından dolayı Ulusal Kadın Futbol Kurulu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından mesajlar atan Kadın Milli Takımı'nın önemli oyuncuları Alexia Putellas, Aitana Bonmati ve Cata Coll da Rubiales'e tepkilerini gösterdi.

Barcelona Kulübü de yazılı bir açıklama ile ​​RFEF Başkanı'nın Kadınlar Futbol Dünya Kupası kutlamaları sırasındaki davranışlarını tamamen uygunsuz ve talihsiz bulduğunu vurgulayarak, Rubiales'in bugünkü açıklamalarının "yetersiz" olduğunu savundu.