İspanya’daki bahar şenliklerine binlerce kişi katıldı

İspanya’nın Valencia şehrinde her yıl 1 Mart’ta başlayıp 19 Mart’a kadar süren binlerce kişinin katıldığı Las Fallas Bahar Şenlikleri dün sona erdi.

Asıl gösterilerin 15-19 Mart tarihleri arasında yapıldığı Las Fallas Bahar Şenlikleri’ne katılmak için İspanya’nın her tarafından ziyaretçiler Valensiya’ya akın etti. Dev kuklalar yapılan, yemeklerin de yer aldığı şenlikler, UNESCO tarafından "İnsanlığın Kültürel Mirası" olarak kabul edilmişti.

Başlangıcı Katolikler için kutsal günlere denk gelen Las Fallas Bahar Şenlikleri’nde 19 Mart’ta Hazreti Meryem’i anma merasimi de yapılıyor. Mart’ın 17 ve 18. günü binlerce kişi folklorik giysiler içinde etrafı çiçek aranjmanlarıyla süslenmişHazreti Meryem heykelinin önünde toplanıyor. Öğleden sonra saat 15.30 sıralarında başlayan tören gece yarısına kadar sürüyor. Festival için yapılan devasa kuklalar festivalin son günü olan 19 Mart’ta ateşe veriliyor.