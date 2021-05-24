  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gareth Bale'den iddialı sözler: Söylersem kaosa neden olur
HDP yine ortalarda yok!
Üsküdar'da korkutan yangın!
Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı
Dünya İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İspanya'da yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle son 3 günde 91 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:36:00 -
İspanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 91 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 67 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 129'a kadar geriledi.

Ülkede 21 Mayıs'tan bugüne kaydedilen 91 artışla toplam can kaybı 79 bin 711'e, vaka sayısı 3 milyon 647 bin 520'ye ulaştı.

Bakanlık, mevcut durumda 5 bin 614 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1627'sinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali, 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da, nüfusun yüzde 17,1'inin (8 milyon 130 bin 648) aşılama süreci tamamlandı.

İlk doz aşıyı olanların sayısı ise 16 milyon 709 bin 939 olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

43 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy aranı yüzde 51 çıktı. Z kuşağında ise AK Parti'ye oy veririm diyen genç..
BAE sığıntısı mafya liderine soğuk duş!
Gündem

BAE sığıntısı mafya liderine soğuk duş!

Bursa'da 18 sanıklı "Köfteci Yusuf" davasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan devrik mafya lideri Sedat Peker hakkında iddianame ..
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay