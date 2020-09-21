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Aktüel İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
Aktüel

İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişi öldü, 623 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:39:56 -
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 3 günde 31 bin 428 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül'de 640 bin 40 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 31 bin 428 artışla 671 bin 468 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 311 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya genelinde salgının yoğun olarak görüldüğü 77 belediyede serbest dolaşımın kısıtlanması, restoran ve barların doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi, park ve bahçelerin tekrardan kapatılması, tüm işletmelerin en geç saat 22.00'de kapatılması gibi ek önlemler alındı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kent olan Madrid'e gitmemeleri yönünde Katalanlara tavsiyede bulundu.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 623 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1920 olurken, vaka sayısı da 69 bin 200'e çıktı.


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