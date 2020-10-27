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Aktüel İspanya'da son 24 saatte 267 kişi Kovid-19'dan öldü
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte 267 kişi Kovid-19'dan öldü

Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 299 yeni vaka açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:48:19 -
İspanya'da son 24 saatte 267 kişi Kovid-19'dan öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 267, vaka sayısı 18 bin 418 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 98 bin 320 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 18 bin 418 artışla bugün 1 milyon 116 bin 738 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 267 arttığı görüldü.

İstatistiklere göre 1 Mayıs'tan bu yana ve ikinci dalgada günlük ölüm sayılarında en yüksek artış kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 746 kişinin salgından hayatını kaybettiğini, toplam sayının 35 bin 298'e çıktığını duyurdu.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü yerler Madrid, Katalonya, Aragon, Bask, Navarra ve Galisya olarak öne çıktı.

Olağanüstü hal ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağının getirildiği İspanya'da, pazar ve pazartesi günleri yapılacak Katolik dini bayramı (Azizler Günü) tatili dolayısıyla ülkenin büyük bölümünde şehirlerarası ulaşımın kısıtlanması öngörülüyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 299 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 371 olurken, vaka sayısı 124 bin 432'ye ulaştı.

Yeni vakaların yüzde 63'ünün ülkenin kuzey bölgesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Portekiz'in Roma Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada, İtalya'da yaşayan vatandaşlarına "AB ülkelerinde genel karantina ilan edilme, uçuşların durdurulup sınırların yeniden kapanma riskine karşı bir an önce ülkeye dönmeleri" çağrısında bulundu.

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