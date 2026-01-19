İspanya’da raylar kan gölüne döndü: İki hızlı tren faciasında ölü ve yaralılar var!

  • İSTANBUL
İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde iki hızlı trenin karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Vagonların raydan çıkıp devrildiği can pazarında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ağır yaralandı.

İspanya’nın Kurtuba (Cordoba) kenti yakınlarında akşam saatlerinde korkunç bir tren faciası yaşandı.

Malaga’dan Madrid istikametine giden yüksek hızlı trenin üç vagonu, Adamuz beldesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

O esnada karşı hattan gelen bir diğer trenin devrilen vagonlara çarpmasıyla facianın boyutu büyüdü.

400’DEN FAZLA YOLCU CAN PAZARI YAŞADI

Resmi haber ajansı EFE’nin verilerine göre, kazaya karışan ilk trende 317, ikinci trende ise 100 yolcu bulunuyordu.

Raydan çıkan vagonların şiddetle devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 10 yolcu olay yerinde feci şekilde can verirken, 25 yolcu ise ağır yaralandı.

BÖLGEYE YOĞUN BAKIM ORDUSU SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Kurtuba’dan yola çıkan beş mobil yoğun bakım ünitesi ve acil kritik bakım araçları yaralılara müdahale etmek için seferber oldu.

Enkaz altında kalan yolcuların olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

 

