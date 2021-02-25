  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları devam ediyor
Dünya

İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları devam ediyor

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 9. gününde devam ederken, ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular çatıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:16:00 -

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat’ta Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 9. gününde devam etti. Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara dökülerek, Hasel’in serbest bırakılması çağrısını tekrarladı. Vilanovai La Geltru bölgesinde polise taş ve plastik pet şişelerle saldıran protestocular, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Protestocular, yangın söndürme tüpleri ile camları kırarak, mağazaları yağmaladı. Katalan polisinin sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, bir kişi yağma suçundan gözaltına alındı. Polis, halka kendi güvenlikleri için şiddet gruplarından uzak durma çağrısında bulundu.

Barselona’nın kuzeyindeki Manresa’da da protestolar devam ederken, polis karakolunun yakınında toplanan kalabalık polis araçlarına doğru havai fişek fırlattı. Hasel destekçileri, Barcelona’nın, Elche futbol takımını Camp Nou stadyumunda ağırladığı La Liga maçında da gösteri düzenledi. Kent merkezinde ise protestolar önceki gecelere göre daha sakin geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde protestocuların şarkılar söylediği görüldü.

Protestoların başlamasından bu yana toplam 110 kişinin tutuklandığı, 82’si polis olmak üzere çok sayıda protestocunun da yaralandığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta plastik merminin isabet ettiği bir kadın gözünü kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..
Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!
Medya

Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!

Soner Yalçın, Suudi Arabistan yayın kuruluşu Şarkul Avsat'ı ve Türkiye'yi kışkırtma çabasını konu alan bir yazı kaleme aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay