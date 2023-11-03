İspanya'da orman yangını: 600 kişi tahliye edildi!
İspanya'nın Valensiya bölgesindeki orman yangını nedeniyle 600'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
İspanya'nın Valensiya bölgesindeki orman yangını nedeniyle 600'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde başlayan orman yangın rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı.
Yangın, Terrateig ve Castellonet de la Conquesta kasabaları ile sitelerin olduğu 5 yerleşim yerini tehdit ettiği gerekçesiyle 600 kişi evlerinden tahliye edildi.
Yangın nedeniyle şu ana kadar 1400 hektarlık alanı kül olurken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (İLKHA)
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