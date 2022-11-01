İspanya'da kuraklığa bağlı su sorunu büyüyor

Kentteki su rezervinin yüzde 10'un altına düştüğünü açıklayan ülkenin doğusundaki Tarragona Belediyesi, 22.00 ila 06.00 saatlerinde uygulanmaya başlanan su kesintisinin, 19.00-07.00 aralığına kadar genişletildiğini duyurdu.

Kuraklıktan Tarragona'da meydanlardaki çeşmelerin tamamen boşaldığı, musluklardan tek damla bile su akmadığı belirtiliyor.

Evlerinde yarım gün su kesintisi olan Tarragona'da halk, duş alma, yemek yapma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadığı zorluklardan şikayetçi oluyor.

Sonbahara girilmesine rağmen beklenen yağışı henüz alamayan İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde de ekim başında temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirilmişti.

Sevilla'da birçok mahalleye belirli aralıklarla su tankerleri gönderildiği, halkın bidonlara su doldurmak için sıra oluşturduğu görülüyor.

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Sevilla Pirinç Üreticileri Federasyonu, kuraklıktan dolayı İspanya'da çeltik ekiminde bu yıl yüzde 70'lik düşüş olacağını açıkladı.