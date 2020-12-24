  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayıları yükselmeye devam ediyor
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayıları yükselmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:40:28 -
İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayıları yükselmeye devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 662 artışla günlük yeni vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, dünden bugüne salgında 126 kişi öldü, toplam sayı 49 bin 824'e çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 842 bin 289 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 662 artışla 1 milyon 854 bin 951'e yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarının artmaya başladığı ve AB kriterlerine göre tekrar "salgında riskli bölgeler" arasına giren İspanya'da, dün tespit edilen her 100 bin kişide 253 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 262'ye yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Noel ve yılbaşı tatillerinden dolayı bugünden itibaren bazı önlemler gevşetilse de Sağlık Bakanı Salvador İlla yeni vakalardaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

İlla, Pfizer-BioNTech'ten alınan aşının 27 Aralık'ta kullanılmaya başlanacağını ve üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı geleceğini duyurdu.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 378 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 413'e, toplam vaka sayısı da 387 bin 636'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz yapılacağını ve zorunlu olmayacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Keşmir hattında meydana gelen çatışmada 1 Pakistan askeri..
Bahçeli'den açık çağrı: Hâlâ zaman var, evine dön
Siyaset

Bahçeli'den açık çağrı: Hâlâ zaman var, evine dön

Memleket masasını kuramayan İYİ Parti hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhatabına eve dön dedik. Hala zaman vardır, dön e..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay