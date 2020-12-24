İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayıları yükselmeye devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 662 artışla günlük yeni vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, dünden bugüne salgında 126 kişi öldü, toplam sayı 49 bin 824'e çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 842 bin 289 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 662 artışla 1 milyon 854 bin 951'e yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarının artmaya başladığı ve AB kriterlerine göre tekrar "salgında riskli bölgeler" arasına giren İspanya'da, dün tespit edilen her 100 bin kişide 253 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 262'ye yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Noel ve yılbaşı tatillerinden dolayı bugünden itibaren bazı önlemler gevşetilse de Sağlık Bakanı Salvador İlla yeni vakalardaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

İlla, Pfizer-BioNTech'ten alınan aşının 27 Aralık'ta kullanılmaya başlanacağını ve üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı geleceğini duyurdu.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 378 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 413'e, toplam vaka sayısı da 387 bin 636'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz yapılacağını ve zorunlu olmayacağını açıklamıştı.