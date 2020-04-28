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Dünya

İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

2020-04-28 12:57:00 -
İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak toplamda 23 bin 822'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 331 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün 301'e indi. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 822'ye ulaştı. Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1308 artışla 210 bin 773'e çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 1673 artışla 102 bin 548 oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklamalarında, son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısının üzerinde olmasının önemine vurgu yapıyor.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

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