İspanya Merkez Bankası, ülkenin büyüme tahminini düşürdü

Banka, 2021-2024 yıllarını kapsayan makro ekonomik bilgilendirme raporunu yayınladı.

Raporda en çok dikkat çeken konulardan biri, İspanyol hükümeti tarafından bu yıl sonu için yüzde 6,5 olarak öngörülen büyüme tahmininin Merkez Bankası tarafından yüzde 4,5 seviyesine düşürülmesi oldu.

Gelecek yıllara ilişkin büyüme tahminleri ise 2022'de yüzde 5,4, 2023'de yüzde 3,9 olarak verildi.

İspanyol hükümeti 2022 yılı için yüzde 7'lik ekonomik büyüme tahmininde bulunmuştu.

Diğer yandan İspanya'da son üç aydır rekor seviyelere ulaşan enflasyonun yıl sonu oranının yüzde 3 olacağını belirten Merkez Bankası, 2022 yılı enflasyonunun da yüzde 3,7'ye çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası İstatistik ve Ekonomi Genel Müdürü Oscar Arce, "Kısa vadeli enflasyonu önemli ölçüde revize ettik. Ülkemiz enerji fiyatı bileşenindeki dalgalanmalara karşı çok daha duyarlı ve enerji şaşırtıcı bir şekilde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Üstelik bunu temel unsurlar da yapıyor. Yani hizmet fiyatları gibi diğer unsurlar enerji artışına ekleniyor." değerlendirmesini yaptı.