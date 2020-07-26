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Siyaset

İspanya Dışişleri Arancha Gonzalez Laya, Türkiye'ye geliyor

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:27:00 -
İspanya Dışişleri Arancha Gonzalez Laya, Türkiye'ye geliyor

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

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