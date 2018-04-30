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İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa döküldü

Avrupa'nın önde gelen liglerinden İspanya La Liga'da Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sokağa akın eden taraftarlar takımı tesislerde karşıladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:12
İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa döküldü

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier  Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki  (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de Manchester City ve Fransa'da  PSG'den sonra İspanya'da da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti. İtalya'da ise  Juventus, puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, deplasmanda  Deportivo'yu 4-2 yenerek 4 maçı kalmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.

Geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 41 maça çıkararak  kendine ait İspanya ligi rekorunu geliştiren Barcelona, son 10 yıl da 7'nci,  tarihindeki 25. La Liga şampiyonluğunu elde etti.

Katalan ekibi, 1997-98 sezonunda bitime 4 karşılaşma kala şampiyonluğu  garantilediğinden bu yana La Liga'da bunu başaran ilk takım oldu.

Barcelona formasıyla 41. kez hat-trick yapan Lionel Messi ve sezon  sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta, 9. lig şampiyonluklarını  kutladı.

Atletico Madrid, deplasmanda Alaves'i 1-0, Barcelona gibi bir maç  eksiği bulunan Real Madrid ise sahasında Leganes'i 2-1 yendi.

La Liga'nın 35. haftası sonunda 86 puana ulaşan Barcelona'yı, Atletico  Madrid 75 ve Real Madrid 71 puanla izledi.

 

Serie A

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, İtalya liginin 35. haftasında  konuk olduğu Inter'i 3-2 mağlup etti.

Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, deplasmanda  Fiorentina'ya 3-0 yenilerek büyük yara aldı.

Cengiz Ünder'in forma giymediği maçta Roma, Chievo'yu sahasında 4-1,  Milan ise Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Bologna'yı deplasmanda 2-1  yendi.

Üçüncülük için Roma ile çekişen Lazio da Torino deplasmanından 1-0  galip ayrıldı.

88 puanlı Juventus, Serie A'nın son 3 haftasına 4 puanlık avantajla  girdi. Torino ekibini, 84 puanlı Napoli, 70'er puanı bulunan Roma ve Lazio takip  etti.

 

Premier Lig

Şampiyonluk sonrası İngiltere Premier Lig rekorlarına gözünü diken  Manchester City, deplasmanda oynadığı West Ham United maçını 4-1 kazandı. Bu  sezon 30. galibiyetini alan Manchester City, Chelsea'nin geçen sezon kırdığı lig  rekoruna ortak oldu.

Manchester United, ağırladığı Arsenal'i 2-1 yendi. İlk 6 içinde maç  eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere  kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Swansea  City deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Cenk Tosun'un ilk golü attığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield  Town'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 36. haftanın ardından 93 puanı bulunan Manchester  City'nin arkasından 77 puanlı Manchester United, 72 puanlı Liverpool, 68 puanlı  Tottenham ve 66 puanlı Chelsea sıralandı.

 

Bundesliga

Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Bayern Münih, Bundesliga'nın  32. haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 4-1 ile geçti.

İkincilik için yarışan takımlardan Schalke 04, evinde Borussia  Mönchengladbach, Borussia Dortmund ise deplasmanda Werder Bremen ile 1-1 berabere  kaldı.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, konuk olduğu Bayer  Leverkusen'i 1-0 yendi.

Bundesliga'da 81 puanı bulunan Bayern Münih'i, 57 puanlı Schalke 04 ve  55 puan toplayan Borussia Dortmund izledi.

 

Ligue 1

Şampiyon PSG, Ligue 1'in 35. haftasında konuk ettiği Guingamp ile 2-2  berabere kaldı.

Monaco-Amiens maçı 0-0, Angers-Olympique Marsilya karşılaşması da 1-1  sonuçlandı. Evinde Nantes'ı 2-0 yenen Olympique Lyon böylece 2. sıraya yükseldi.

PSG, bitime 3 hafta kala 91 puana ulaştı. Lyon 72, Monaco 71 ve  Marsilya 70 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:12
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