İspanya Arda Güler'den memnun: Real Madrid idmanında gol çıkışı şaşırttı, deprem etkisi yaptı

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, takımının yaptığı son antrenmanda harika bir gole imza atarak alkışları topladı.

İspanya La Liga'da maç eksiğiyle topladığı 54 puanla Girona'nın arkasında ikinci basamakta bulunan Real Madrid, Getafe maçına hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlılar, lig maçında 1 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00'te Estadio Coliseum'da Enes Ünal'ın da formasına giydiği Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de genç oyuncu Arda Güler'in son antrenmanda kaydettiği gol sosyal medyaya damgasını vurdu.

Arda'dan klas gol

Carlo Ancelotti yönetimindeki Madrid ekibinin idmanında yıldız isim, çift kale maçta Andrii Lunin'in koruduğu kaleye harika bir gol attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

18 yaşındaki oyuncunun kaydettiği gol futbolseverler tarafından beğeniyle karşılanırken, takım arkadaşları da Arda'yı tebrik etti.

Sakatlığını atlattı, forma giymeye başladı

Arda Güler, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e imza atmıştı.

Ancak milli futbolcunun Madrid kariyeri şanssızlıklarla başlamıştı.

3 kez sakatlık geçiren ve formasında uzak kalan Arda Güler, ilk kez 6 Ocak tarihinde Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında 11'de şans bulmuştu.

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, Madrid ekibiyle 3 resmi maçta 76 dakika sahada kaldı. Arda bu sürede gol veya asist katkısı üretemedi.