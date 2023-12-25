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Dünya İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi
Dünya

İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi

Yeniakit Publisher
2023-12-25 03:15:00 -
İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi

İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını duyurdu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken, İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü, koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi.

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve ABD dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Husiler karardan memnun

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İspanya'nın deniz seyrüseferi konusunda ABD ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz" denildi.
Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı.

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