Ispanaklı kek nasıl yapılır? Ispanaklı kek yapılışı, tarifi
Yemyeşil pasta keki yapımı hem besleyici hem de lezzetli olan ıspanaktan elde ediliyor. Görüntüsü ve lezzeti ile nefis bir lezzet olan ıspanaklı kek nasıl yapılır? Ispanaklı kek tarifi...
Yemyeşil, muhteşem tadı, puf puf dokusu ve harika tadıyla ıspanaklı kek tarifi…
Ispanaklı kek tarifi
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
200 gram ıspanak (20-25 yaprak)
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
1 fiske tuz
Üzeri için
2 paket kremşanti
1,5 su bardağı soğuk süt
Yapılışı
Öncelikle 200 gram ıspanağı uygun bir tencerede suyunu çekene kadar kavurun.
Bu sırada, 2 paket kremşantiyi 1,5 su bardağı soğuk sütle çırpıp dolaba kaldırın.
Kavrulmuş olan ıspanakların ilk sıcağı çıktıktan sonra, blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Derin kapta 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
Yarım su bardağı sıvıyağı, 1 çay bardağı sütü ve 1 çay bardağı yoğurdu ekleyin.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Ispanak püresini ekleyin ve karıştırın.
Son olarak, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı, 2 su bardağı unu ve bir fiske tuzu ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.