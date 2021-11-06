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Kadın - Aile Ispanak yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ıspanak yemeği tarifi
Kadın - Aile

Ispanak yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ıspanak yemeği tarifi

Bol vitaminli besin kaynağı olan ıspanak yemeği tarifi yazımızda.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:35:00 -
Ispanak yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay ıspanak yemeği tarifi

Bol vitaminli besin kaynağı olan ıspanak yemeği tarifi yazımızda. Ispanak yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi

malzemeleri;

  • 1 kilogram ıspanak
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1/2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı yoğurt (servis için)

Yapılışı

Kök kısımlarını ayıkladığınız ıspanakları yemeklik parçalar halinde doğradıktan sonra defalarca bol suda yıkayın. Fazla sularının süzülmesi için derin bir süzgeçte bekletin. Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırdıktan sonra soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Domates salçası, tuz ve karabiber katıp karıştırın. Suyu süzülen doğranmış ıspanakları ekledikten sonra soteleme işlemini sürdürün. Sıcak suyu ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirdiğiniz ıspanak yemeğini soğuduktan sonra çırpılmış yoğurtla birlikte servis edin. Afiyet olsun.

 

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