Ispanak yemeği nasıl yapılır? Ispanak yemeği tarifi
Leziz ve sağlıklı bir yemek tarifi arayanlar "Ispanak yemeği nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ıspanak yemeği için hangi malzemeler gerekli?
İftar için hafif bir yemek mi hazırlamak istiyorsunuz; işte ıspanak yemeği tarifi:
Ispanak yemeği tarifi
- 1 kilo ıspanak
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet küp şeker
- 1 çay bardağı yıldız şehriye
- Sıvıyağ
Ispanak yemeği nasıl yapılır?
Öncelikle ıspanakları güzelce yıkayın.
Küp küp doğradığınız soğanları sıvıyağda soteleyin. Sonrasında tencereye sarımsakları ilave edin.
Soğanları sotelerken bir küp şeker tencereye ilave edin.
Salçayı tencereye alın ve kokusu kaybolana kadar kavurmaya devam edin.
Tencereye şehriyeleri ekleyip kavurun ardından tencereye bir miktar sıcak su ekleyin.
Şehriyeler yumuşayınca ıspanakları tencereye alın. Tencereye bir miktar daha sıcak su ekleyip, pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.