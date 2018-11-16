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Ispanak soslu makarna tarifi

Ispanak soslu makarna nasıl yapılır? İşte ıspanak soslu makarna tarifi…

16 Kasım 2018 Cuma 20:40
Ispanak soslu makarna tarifi

MALZEMELER

1 paket penne makarna
150 gram ıspanak
40 gram dolmalık fıstık
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ya da kaşar peyniri
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı beyazbiber
1 su bardağı krema
2 dal taze kekik ve fesleğen
ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı parmesan peyniri

YAPILIŞI

Ispanağı haşlayıp, süzün ve suyunu iyice sıkın. Tuz, beyaz biber, dolmalık fıstık, sarımsak ve parmesan peyniri ekleyip, blenderdan geçirin. Sosu tavaya alıp içine krema, kıyılmış taze kekik ve fesleğen ilave edin. Orta dirilikte haşladığınız penne makarna ile karıştırın. Üzerine parmesan peyniri gezdirip, servis yapın.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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