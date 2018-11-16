Ispanak soslu makarna tarifi

MALZEMELER

1 paket penne makarna

150 gram ıspanak

40 gram dolmalık fıstık

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ya da kaşar peyniri

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı beyazbiber

1 su bardağı krema

2 dal taze kekik ve fesleğen

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı parmesan peyniri

YAPILIŞI

Ispanağı haşlayıp, süzün ve suyunu iyice sıkın. Tuz, beyaz biber, dolmalık fıstık, sarımsak ve parmesan peyniri ekleyip, blenderdan geçirin. Sosu tavaya alıp içine krema, kıyılmış taze kekik ve fesleğen ilave edin. Orta dirilikte haşladığınız penne makarna ile karıştırın. Üzerine parmesan peyniri gezdirip, servis yapın.