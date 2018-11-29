Ispanak romatizmalılara iyi değil



İdrar söktürücüdür. Yorgunluğu giderir. Zihni kuvvetlendirir. Kolesterolü düşürür. Sindirimi kolaylaştırır. Hemoroite (basur) iyi gelir. Kanser ve veremden korur. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Sinirleri yatıştırır ve sakinlik verir.



Hamilelere ve doğacak çocuğa güç verir. Kansızlığı ve gelişme bozukluğunu giderir. Yaşlılığa bağlı öğrenme güçlüklerini giderir.

Yara ve yanıkların iyileşmelerini hızlandırır. Şişmanlık ve şeker hastalığına da faydalıdır. Yüksek oranda lifli olduğundan kabızlığa iyi gelir.

Kalp adalelerini kuvvetlendirir. Vücudun dayanıklılığını arttırır ve vücuda kuvvet verir. Karaciğer, mide ve pankreas salgılarını uyarıcı etkisi olduğu belirtilmektedir. Yüksek tansiyona, felce ve özellikle yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına iyi gelir.

Ispanak, kansızlığa iyi gelmesinin yanında kanser, kalp ve damar hastalıkları ile soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Ispanak, bütün bu yararlarının yanında romatizma, gut hastalığı, eklem iltihabı ve böbrek taşı olanlara tavsiye edilmiyor.