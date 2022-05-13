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Kadın - Aile Ispanak borani nasıl yapılır? Ispanak borani tarifi
Kadın - Aile

Ispanak borani nasıl yapılır? Ispanak borani tarifi

Geleneksel lezzetlerden biri olan ıspanak boraniyi hazırlamak için hangi malzemelerin gerektiği araştırılıyor. Peki, ıspanak borani nasıl yapılır hangi malzemeler gerekli? Ispanaklı borani tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:14:00 -
Ispanak borani nasıl yapılır? Ispanak borani tarifi

Borani Van ve Isparta başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yörelerinde hazırlanan geleneksel bir yemektir. Peki, ıspanak borani nasıl yapılıyor?

Ispanak borani tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo ıspanak
  • 1 adet soğan
  • Tuz
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Pul biber

Ispanak borani nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Güzelce yıkayıp doğradığınız ıspanakları tencereye ekleyin.

Ispanak suyunu çekince tuzunu ekleyip kavurun.

Ispanak yumuşayınca ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabına yoğurtları, sarımsağı ve tuzu alıp karıştırın.

Bir servis tabağına ıspanağı alın ve üzerine yoğurt sosunu gezdirin.

Son olarak tereyağında kızdırdığınız yağı boraninin üzerine gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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