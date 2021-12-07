Ispanak beğendi tarifi, nasıl yapılır?
Ispanak, çorbadan böreğe pek çok yerde kullanılıyor.
Bu tarifle Ispanak Beğendiyi kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Ispanak beğendi nasıl yapılır?
Malzemeler
- 1 bağ ıspanak
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 kaşık tereyağ, biraz da zeytinyağı
- 2 kaşık un
- 2 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- Toz kırmızı biber
- Muskat rendesi
Yapılışı
Ispanakları yıkayıp ince doğruyoruz. Tavaya yağları ve soğan sarımsak ekleyip kavuruyoruz. Ardından ıspanakları ekliyoruz. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve muskat rendesi ekleyip altını kapatıyoruz. Diğer tarafta unu kayda kavurup süt ekleyerek klasik beşamel sos hazırlıyoruz. İçine ıspanaklı harcı ve rende kaşar peyniri ekleyip harmanlıyoruz. Et-tavuk-köfte yemeklerinin yanına kullanılabilecek bir garnitür.