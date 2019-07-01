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İSO Turkiye İmalat PMI Haziran’da 47,9’a yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), haziranda 47,9 ile yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:14
İSO Turkiye İmalat PMI Haziran’da 47,9’a yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), haziranda 47,9 ile yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Haziran 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında 45,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI haziranda 47,9’a yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın Temmuz 2018’den beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğine işaret etti.



Toparlanmada yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle birlikte yeni ihracat siparişleri Şubat ayından beri ilk kez arttı ve toplam yeni siparişleri destekledi. İkinci çeyreğin sonunda üretim ve istihdamdaki yavaşlama daha sınırlı ölçüde gerçekleşti. Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, mayısa göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018’den beri en düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı. Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu Haziran’da hafif çapta azaldı. Türk lirasındaki değer kaybı maliyet yüklerini artırmaya devam etti. Ayrıca nihai ürün fiyatları da yükseldi.



İstanbul İmalat PMI Haziran’da 46,5 oldu



Mayıs’ta 47,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da haziranda 46,5’e geriledi ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamaya işaret etti. Son yavaşlama 2018 yılının sonlarına göre daha ılımlı gerçekleşti. Toplam yeni siparişler haziranda yavaşladı.



Son yedi aydır yavaşlama eğiliminde olan yeni ihracat siparişleri haziranda değişim göstermeyerek istikrarlı seyretti. Bu gelişmelere bağlı olarak firmalar ikinci çeyreğin sonunda üretim, istihdam ve satın alma aktivitelerini yavaşlattı. Bununla birlikte hem istihdam düzeyi hem de girdi alımındaki yavaşlama mayısa kıyasla hız kesti. Haziranda enflasyonist baskıların yumuşadığına dair işaretler gözlendi. Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak girdi maliyetleri arttı, ancak enflasyon oranı belirgin bir şekilde azaldı. Ürün fiyatlarındaki artış hızı son üç ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Hem girdi hem de nihai ürün stokları haziranda azalma kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:14
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