İSO Türkiye İmalat PMI 46.4’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerinin Şubat 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 44,2 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4’e ulaştı.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, “Türkiye ekonomisinde devam eden zorluklar imalat sektörünün şubat ayında da yavaşlamasına neden oldu. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi başta olmak üzere, bazı iyileşme işaretleri kaydedildi” değerlendirmesinde bulundu.