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İsmet Yıldırım, STK’ları ziyaret etti

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında STK’ları ziyaret eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 2B bulunan bazı mahallelere öncelik vermeleri gerektiğini belirterek, “Bu mahallelere ağırlık vermemiz lazım.

17 Mart 2019 Pazar 20:46
İsmet Yıldırım, STK’ları ziyaret etti

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında STK’ları ziyaret eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 2B bulunan bazı mahallelere öncelik vermeleri gerektiğini belirterek, “Bu mahallelere ağırlık vermemiz lazım. Hem imar yönünden, hem de düzenleme yönünden” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını dernek ziyaretleri ile sürdürdü. Yıldırım, Bayburt Gökler Köyü Derneği, Giresun Esenyurt Köy Derneği ve Bingöl Ağaçöven Köy Derneği’ni ziyaret etti. Yıldırım bu ziyaretler sırasında yoğun ilgi ile karşılandı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Adayı Yıldırım, Ümraniye’de uygulayacakları projeleri anlattı. Yıldırım, “Mahallelerimizde önemli meseleler var. Onların hepsini not aldık. Bilhassa bu Dudullu tarafındaki mahallelerimizde, bir de Kazım Karabekir tarafındaki mahallelerimizde ciddi meselelerimiz var. Hem 2B sorunlarından dolayı inşaatlar yapılamamış, hem de hizmet tabi o inşaatlar olmadığı için diğer yerlere göreaz gelmiş” şeklinde konuştu.


Ümraniye’de 2B bulunan bazı mahallelere değinen Yıldırım, “Yollar asfaltlanmış, altyapılar yapılmış ama tabi en önemlisi imar meselesi. Bir taraftan da şöyle, ada bazlı imar diğer mahallelerimizde yapılamamış. Yani biten mahallelerimizde. Merkezi mahallerin yüzde 65’i yenilenmiş, o iyi ama otopark acayip bir problem olmuş. Şimdi gidin sokaklara bakın, vatandaş yürüyemiyor. Yollar işgal halinde. Şayet birleşme olsaydı böyle bir durum olmayacaktı. Beş yüz metrenin altında otopark yapamazsınız. Beş yüz metreye bile istediğin gibi girip çıkamazsınız. En az sekiz yüz metre, bin metre lazım ki birleştirme, orada altına otopark yaparak, araçları sokaktan kurtarmak lazım. İlk işlerimizden birisi inşallah o mahallelerde, 32 adet otoparka 7 bin araç sığdıracak bir proje yapacağız. Bir de bu mahallelere ağırlık vermemiz lazım. Hem imar yönünden, hem de düzenleme yönünden” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:46
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