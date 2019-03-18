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İsmet Yıldırım, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve şehitleri anma programlarına katıldı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:55
İsmet Yıldırım, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve şehitleri anma programlarına katıldı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve şehitleri anma programlarına katıldı. Yıldırım, eski bakan Abdulkadir Aksu ile birlikte metro durağında vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıttı.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, güne Kocatepe Şehitliği’nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri’ni anma programıyla başladı. Şehitlikte yapılan duaların ardından Yıldırım, Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı’na katıldı.


AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile birlikte gençlerin yaptığı programı izleyen Yıldırım, gençlere daha çok okumaları ve Çanakkale ruhu ile 15 Temmuz ruhunu yaşatmalarını istedi. Buradaki programdan ayrılan Başkan adayı Yıldırım, daha sonra Ümraniye Çarşı durağına geçerek metroda hoşaf ve ekmek dağıttı. Eski Bakan Abdulkadir Aksu ile birlikte tezgahın başına geçen Yıldırım, hoşafları bardaklara doldurarak, metrodan çıkan vatandaşlara ikram etti.


Metrodaki programa katılan eski bakan Aksu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni hediye eden ve bugün ayaktaysak ve burada yaşıyorsak, işte o gün bu aziz şehitlerimizin sayesinde ayaktayız. Onları unutmamamız lazım. Ben de onları rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.


Başkan adayı Yıldırım ise "Böyle anlamlı bir günde büyükşehir belediyemizin metrosunda Ümraniye Çarşı durağında böyle bir etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikte hatıraları canlandırıyoruz. O zamanki askerlerimizin, şehitlerimizin şehit olmadan önce yedikleri arpa ekmeği ile o buğday çorbasının yerine şimdi de hoşafı burada vererek, o günleri anıyoruz. Ben bu vesileyle bu anma gününde şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.


Çanakkale Zaferi’nin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu vatan onlar sayesinde ayakta. Yoksa bu 780 bin kilometrekare toprağımız olmayacaktı. O bir dönüm noktası oldu. O ruh, 15 Temmuz’da yine ortaya çıktı. İkinci Cumhuriyetimiz 15 Temmuz’da kuruldu. Bu ruh inşallah hiç kaybolmayacak. Gençlerimiz de hanımlarımız da, yaşlılarımız da Türkiye bir bütün olarak, o ruh sayesinde ilelebet payidar olacak" İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:55
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