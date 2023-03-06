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Aktüel İsmet Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

İsmet Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Ünye Belediyesi eski Başkanlarından İsmail Cerrahoğlu (82) için dün Ünye Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:09:00 - 2023-03-06 18:10:41
İsmet Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi ile hükümet kurduğu ilk dönemlerinde 1984 ile 1989 yılları döneminde Ünye Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cerrahoğlu, Büyük Cami'deki cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP Eski İl Başkanı Naci Şanlıtürk, çevre ilçelerin belediye başkanları, Cerrahoğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Cerrahoğlu, Saraçlı Mahallesi’ndeki Menteşe Mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi.

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