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İsmet Akın’dan Germencikspor’a destek

Aydın Amatör Süper Lig’de mücadele eden Germencikspor yararına destek yemeği düzenlendi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
İsmet Akın’dan Germencikspor’a destek

Aydın Amatör Süper Lig’de mücadele eden Germencikspor yararına destek yemeği düzenlendi. Birçok davetlinin olduğu yemeğe Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın da katıldı.


Sporun her dalına destek verdiklerini söyleyen Akın, “Germencikspor kentimizin gözbebeğidir. Futbol artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye ve dünyada, Germencik ismini ön plana çıkarmak ve tanıtmak adına sporun her dalı bizim için kıymetlidir. Germencik, zeytin ve incir ile markalaşmış durumda. Futbolumuzla da markalaşacağına inancım tam. Takımımız için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu güzel gece için de başta kulüp başkanımız Turgay Çapakçıoğlu ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



“Kendisine inancımız tam”


Düzenlenen yemeğe katılımından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Germencikspor Kulüp Başkanı Turgay Çapakçıoğlu ise; “İsmet başkanın verdiği sözleri yerine getireceğine inanıyoruz. Bugün burada olması ve bizlere destek olması motivemizi bir kat daha yükseltti. Kendisine nazik davranışı ve verdiği sözlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
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