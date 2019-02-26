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İsmet Akın; “Germencik’in geleceğini hep birlikte planlayacağız”

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında Turanlar mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 15:44
İsmet Akın; “Germencik’in geleceğini hep birlikte planlayacağız”

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında Turanlar mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Kapı kapı gezerek mahalle sakinlerinin sıkıntı ve isteklerini dinleyen Akın “Geleceği hep birlikte planlayacağız, Turanlarımızın başta Büyükşehir’in yapamadığı altyapı olmak üzere tüm sorunlarına çare olacağız” dedi.



Başkan Akın’ı, samimiyetle karşılayan mahalle sakinleri “Hizmet adamı olduğunu zaten biliyoruz, yollarımızın çamurlu olan bölümlerine hemen çözüm buldu. Mıcır göndererek geçici de olsa sorunumuza çare oldu. Başa geçtiği zaman kalıcı çözümler üreteceğine inancımız tam. Zaten diğer adayı tanımıyoruz, seçim zamanı bizlere yakın olmaya çalışıyorlar fakat İsmet Başkan içimizden biri bu toprağın çocuğu, bizler vatanını seven insanlarız ve her zaman başkanımızın yanındayız” dedi.



Germencik’e olan sevgisini yazdığı şiirle anlatmaya çalıştığını belirterek ‘Gözlerim seninle açıldı sevdaya aşka, anam gibi babam gibi sevdim seni Germencik’ diye Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; “Çıraklığıyla başladığım, kalfalığını yaptığım kurumun başına, belediye başkan adayı olarak karşınıza çıktım. Her Germencikli gibi ilçemin en güzel yaşanacak yer olması hayalimi gerçekleştirmek için namzet seçildim. Vatan sevgisi hizmetle ölçülür bizde, asla lafla sözle vatana hizmet edilmez. Hizmet, üretmekle olur, biz şimdiye kadar ürettik. Kent Meydanı, saat kulesi, kültür evi, yeni belediye binası gibi daha saymakla bitmeyen bir sürü hizmetimiz var. Bu hizmetlerimizi bir adım ileriye taşımak için yola çıktık. Her zaman sizlerin hizmetinde olacağım, adil ve şeffaf olacağım. Yapabileceklerimiz yapacağız, yapamadıklarımızı ise anlatacağız. Bizler hizmet eriyiz, halkımıza gecemizi gündüzümüzü adayıp ‘of’ demeyeceğiz. Ülkemizin bekası diyerek hizmet için yarışırken Germencik’i hak ettiği yere getireceğiz” dedi.


Geçen 5 yıllık dönemde Aydın’ın olması gerektiğinden daha da geride olduğunu ifade eden Akın; “5 yılımız bedavaya gitti. Neler yaşadığımızı, gerek şehir planlamamızın gerek yatırımlarımızın nasıl engellendiğine yakından şahidim. Buna rağmen elimizden geldiğince hizmet ürettik. İnşallah yeni dönemde el ele, gönül gönüle hem ilçemizi hem Aydın’ımızı kalkındıracağız. Çünkü bizi seçen hemşerilerimize bu boynumuzun borcudur. Unutmayalım 1 Nisan sabahına mutlulukla uyanacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:44
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