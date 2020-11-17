İSMEK kursları ne zaman başlayacak? | İSMEK kursları ertelendi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler aldı. Alınan kararlardan biri de İSMEK kurslarıyla ilgili oldu. Peki, İSMEK kursları ertelendi mi? İSMEK kursları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınının son dönemlerde yoğun olarak yaşanması üzerine İstanbul’da salgının artmasını engellemek amacıyla 19 Kasım tarihinden itibaren uygulanacak birtakım kararlar aldığını bildirdi.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri üzerine yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürüleceği söylendi.