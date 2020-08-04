İsmailağa'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İsmailağa Cemaati adına açıklama yapan Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu son günlerde büyük tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Fatih Ustaosmanoğlu, cemaatin açıklamasını paylaşarak, "İsmailağa camiası İstanbul sözleşmesinin karşısında. Aile kurumunun yanındadır. Din,örf adet ve gelenek sahibi her vakıf ve dernek bu fasid, yıkıcı sözleşmenin karşısında olmalıdır. Aileme dokunma" dedi.

Yusuf Kaplan'a destek

İstanbul Sözleşmesine karşı çıktığı için linç edilmeye çalışılan yazar Yusuf Kaplan'ın sosyal medyada "Münevver müslüman örneğinin temsilcisi Yusuf hocaya yapılan yıpratma ve susturma çabası asıl itibarıyla savunduğu davanın tüm fertlerine yönelik kapsamlı bir harekettir. Tüm müslümanlar kendi haklarını savunan Yusuf hocaya sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.