İsmailağa Cemaati'nin acı günü! Mesut Demir Hocaefendi Hakk'a yürüdü
İsmailağa Camiasının hocalarından Mesut Demir Hocaefendi geçirdiği kalp krizi sonucu ahirete irtihal etti.
İsmailağa Cemaati'nin kıymetli hocalarından Mesut Demir Hocaefendi'nin geçirdiği kalp krizi sonucunda ebediyete intikal ettiği öğrenildi.
Konuya ilişkin olarak İsmailağa Camiası'na yakınlığıyla bilinen Ahıska Yayınevi'nden bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genç bir hocamızın, cemaatimizin hocalarından Mesut Demir Hocaefendi kardeşimizin geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Müteal Hazretlerinden kendisine engin rahmetler, sevgili ailesi, evlatları, yakınları, talebeleri ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecr-i ceziller niyaz ediyoruz."
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