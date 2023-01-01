İsmailağa Cemaati'nden Hüseyin Çevik hakkında suç duyurusu!

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İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, cemaat adına sohbet videoları yayınlayan İsmail Çevik'in İsmailağa ile bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

İsmailağa Cemaati öte yandan Çevik hakkında suç duyurusunda bulundukları bilgisini paylaştı.

Hüseyin Çevik hakkındaki suç duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

1. Kamuoyunda daha çok İsmailağa Cemaati olarak bilinen, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun etrafında hizmet gayesiyle teşekkül etmiş olan camianın faaliyetleri yalnızca müvekkil İsmailağa Camii ilim ve Hizmet Vakfı tarafından yürütülmektedir.

2. İsmailağa Cami İlim ve Hizmet Vakfı yapmış olduğu paylaşımla söz konusu hukuki adım atmamızı gerektiren Hüseyin Çevik'in İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını da özellikle altını çizerek belirtmek istiyoruz. Bu şahsın İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının adını kullanması ya da merhum Mahmut Ustaosmanoğlu'nun adını kullanması neticesinde bu şahsın halk nazarında İsmailağa Cemaati üyesi oldugu izlenimini kabul etmiyor ve bu şahsın Vakfımızla yakından uzaktan hiçbir bağlantısı olmadığını da önemle belirtmek istiyoruz.

3. Müvekkilin saygın ve toplumda itibar gören kimliği, yukarıda bahsetmiş olduğumuz müvekkil tarafından resmi Youtube sitesinde yayınlanan videolu içeriğinde şüpheli Hüseyin Çevik tarafından mesnetsiz iddialarla çarpıtılarak (https://www.youtube.com/watch?v=01L.rEgim2L4) linki üzerinden görüleceği üzere 08.12.2022 tarihinde yapmış olduğu hakaret ve iftira içerikli bir paylaşımla zedelenmiştir.

Bu paylaşımın alenen yapılmış olması nedeniyle de müvekkilin mağduriyeti hat sahaya ulaşmıştır.

Görüleceği üzere; Şüpheli Hüseyin Çevik, düzenli olarak kullandığı Youtube hesabından "Her Kötü İşin Arkasından İsmailağa çıkıyor! 6 Yaşındaki Kıza Bunu Nasıl Yaptınız!" başlığıyla yayınlamış olduğu videolu paylaşımında Müvekkile yönelik aşağılayıcı ve tamamen karalama amaçlı ifadeler kullanmıştı.