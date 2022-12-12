İsmailağa Cemaati'nden Hiranur Vakfı açıklaması! İmam nikahı vurgusu yapıldı

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Avukat Esat Gökdemir, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e ilişkin açıklamada bulundu.

"İsmailağa camiamız adına bir takım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur." diyen Gökdemir, "Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz. Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlı olduğu iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla bir takım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır." ifadelerini kullandı.

İsmailağa cemaatinin resmi nikah olmadan dini nikah yapılamaz düsturu ile hareket ettiğini belirten Esat Gökdemir, "İsmailağa'ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin bu camianın en temel esasları arasında yer alan resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir. Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce böyle bir iddiaya da konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır." dedi.

Avukat Esat Gökdemir, söz konusu iddianın ispatlanması durumunda gereken cezanın verilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

Bununla birlikte iddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıkların meşreb, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez. Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen bazı art niyetli çevreler bu iddiayı özelde camiamıza genelde İslam'a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek, halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir.

Başta çocuk istismarı olmak üzere, fıtrat, ahlak ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz.