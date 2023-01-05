İsmailağa Cemaati'nden açıklama! 'Cemaatimize mal edilemez'

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İsmailağa Cemaati adına açıklamada bulunan Avukat Esad Gökdemir, bazı kişilerin İsmailağa cemaatinini uslübuna aykırı hareketlerde bulunduğunu belirterek, bu kişilerin İsmailağa ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Mahmud Efendi Hazretlerimizin sünnet-i seniyyeye bağlılığı yaygınlaştırmak gayesiyle üzerinde hassasiyetle durduğu İslami kisvenin cemaatimizle özdeşleşmiş olması büyük bir şeref vesilesidir." diyen Gökdemir, "Bununla birlikte bu durum istismarı da beraberinde getirmektedir. Başta internet olmak üzere, çeşitli ortamlarda şalvar, cübbe, sakal, çarşaf ile ortaya çıkan bir kısım oluşum ve şahısların dil, anlatım, üslup ve bazı uygunsuz davranışları sebebiyle camiamız töhmet altında kalabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Esad Gökdemir, açıklamasına şöyle devam etti:

Mahmud Efendi Hazretlerimizin usulü ve öğretmiş olduğu hassasiyetlere aykırı söz, fiil veya davranışlar, asla cemaatimize mal edilmemeli, bunların sadır olduğu şahıslar, kisvesi ne olursa olsun camiamızla ilişkilendirilmemelidir. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfımız, söz konusu benzerlik sebebiyle cemaatimizle ilişkilendirilen, kimliğimize ve hizmetlerimize zarar veren şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takipçisi olacak ve attığı adımlar hususunda kamuoyunu bilgilendirecektir.

Açıklamada, İsmailağa Cemaati ve Mahmud Ustaosmanoğlu'nu temsil niteliğine sahip beyan ve açıklamalar için sadece vakıfa ait internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerektiği belirtildi.