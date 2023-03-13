İsmailağa Cemaati depremzede çocuklara dini eğitim vermeye başladı! Yürekleri ısıtan görüntüler

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte İslami dernek ve cemaatler de yaraların sarılması için çabalıyor.

Depremin yaşandığı ilk günden beri arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere, depremzedelere yardım için bölgede bulunan İsmailağa Cemaati, çocuklara dini eğitim vermeye başladı.

Bir depremzede çadırında toplanan çocuklara verilen eğitimin görüntüsü izleyenlerin için ısıttı.

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