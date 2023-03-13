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İSLAM İsmailağa Cemaati depremzede çocuklara dini eğitim vermeye başladı! Yürekleri ısıtan görüntüler
İSLAM

İsmailağa Cemaati depremzede çocuklara dini eğitim vermeye başladı! Yürekleri ısıtan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde İsmailağa Cemaati, çocuklara yönelik dini eğitimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:19:00 -
İsmailağa Cemaati depremzede çocuklara dini eğitim vermeye başladı! Yürekleri ısıtan görüntüler

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte İslami dernek ve cemaatler de yaraların sarılması için çabalıyor.

Depremin yaşandığı ilk günden beri arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere, depremzedelere yardım için bölgede bulunan İsmailağa Cemaati, çocuklara dini eğitim vermeye başladı.

Bir depremzede çadırında toplanan çocuklara verilen eğitimin görüntüsü izleyenlerin için ısıttı.
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