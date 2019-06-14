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İsmail Türüt'ten İstanbul seçimlerine özel beste!

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, 23 Haziran İstanbul seçimleri için 'ittifak' isimli bir türkü besteledi. Türüt'ün yeni türküsü büyük beğeni topladı.

14 Haziran 2019 Cuma 15:14

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden sanatçı İsmail Türüt, 23 Haziran İstanbul seçimleri için bir türkü besteledi.

Türkünün sözlerindeki "Vatan aşkı kutsaldır değişir mi bir anda, hazır mısın İstanbul 23 Haziran'a? Karşınızda Binali İstanbul'un mimarı, mükemmel zirve yapmış siyasi itibarı"ifadeler büyük beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:14
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YORUM YAZ

  • Ali Rıza Haydari Ali Rıza Haydari 29 dk önce
    Atatürkçü olmayan dindarlara hakaretler yağdıran türüt yeni oyun peşinde

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