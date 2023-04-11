İsmail Saymaz'la ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Muhalefetin amigosu İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarını ayırarak Sözcü ile anlaşmaya vardı.

Saymaz'ın, hem Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapacağı, hem de Sözcü TV’de yorumcu olarak görev alacağı öğrenildi.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, Twitter’dan Saymaz’ın yeni adresini “Sevgili arkadaşım, son dönemin en iyi muhabir/gazetecisi @ismailsaymaz aramıza hoşgeldin. Seninle daha da güçlü olacağımız kesin. @szctelevizyonu ‘ndan gözünüzü alamayacaksınız” sözleriyle duyururken, Saymaz da Delek’e “Şeref duydum, çok teşekkür ederim” diyerek teşekkür etti.

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Ayrılık sonrası Halk Tv'den ise sitem dolu bir açıklama geldi.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada "HALK Tv çalışanlarından İsmail Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzla olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih etti. HALK TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz:

Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp Ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik.

Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için HALK TV'den ayrılmakta ısrar etti.

Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Halk TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymaz’ın da yolu açık olsun" denildi.

"Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil..."

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, Twitter'da paylaştığı "Mücadele; süreklilik ister, omurga ister, ülkeye ve halkına bağlılık ister. Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil; ülkesi uğruna savaşanları bağrına basar" sözlerinin ise Saymaz'ın ayrılığıyla ilgili olup olmadığı merak konusu oldu.