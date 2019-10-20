İsmail Saymaz’ın hadsiz sözlerine İhsan Şenocak’tan tokat gibi cevap! “Şehvetli ihtiyar Celal Şengör hocanla...”

yeniakit.com.tr Hürriyet’in Aydın Doğan artığı, “ByLock İsmail” nâmıyla meşhur muhabir İsmail Saymaz, yine hocalar üzerinden İslam’ı hedef aldı. Daha önce kadınlara attığı ahlaksız mesajlar deşifre olan Saymaz, bilimsel bir gelişme üzerinden Hayrettin Karaman, Ahmet Mahmut Ünlü, Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak hocalara saldırdı. Fıkıh alanında yaptığı ilmi çalışmalarla tanınan akademisyen İhsan Şenocak, Saymaz’a anladığı dilden cevabını verdi.

Hocaları hedef aldı

Twitter hesabından hocaları hedef tahtasına oturtan Saymaz, “Kadınlar ilk kez yanlarında erkekler olmadan uzay yürüyüşü yaptı. Hayrettin Karaman, Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak Hocaefendi’ler “erkek uzaylılarla yan yana gelmemek kaydıyla dinen münasiptir” diye fetva verirlerse bilim dünyası rahat bir soluk almış olur alır.” diye yazdı.

Şenocak’tan tokat gibi cevap

Saymaz’ın hadsizliğine Twitter’dan cevap veren İhsan Şenocak, “Birden fazla yalanı bir cümleyle ifade etmekten başka mahareti olmayan adam! Bu soruyu "yatak odası" yazısıyla mahallenizi deşifre eden Pakize Suda’ya sor! Sonra da çevrenden bir kadını ekranda kadın bacağı tavsif etmekle malum şehvetli ihtiyar Celal Şengör hocanla Mars’a gönder.” ifadelerini kullandı.

Şenocak şunları yazdı:

“Kubur faresinin bir lağım çukurundan diğerine gitmesi,kadınlarla namussuzca yazışan sonra da ahlaktan bahseden mübtezel muhabirin yapıp ettiklerinden daha onurludur. Ey tesettür düşmanı! Bil ki, mümine güneş ışığı kadar yakın olan İslamiyet, cüceler için Everest gibi ulaşılmazdır.”

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