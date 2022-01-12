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Gündem İsmail Saymaz'dan skandal paylaşım! Yine Kur'an kurslarını hedef aldı
Gündem

İsmail Saymaz'dan skandal paylaşım! Yine Kur'an kurslarını hedef aldı

Sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan sözde gazeteci İsmail Saymaz, yine Kur'an kurslarını hedef aldı. Rize'de gerçekleştirilen Mekke’nin Fethi gösterisini diline dolayan Saymaz tepki çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:08:00 -
İsmail Saymaz'dan skandal paylaşım! Yine Kur'an kurslarını hedef aldı

Rize'deki "4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu"nun gerçekleştirdiği Mekke’nin Fethi gösterisinden görüntüler paylaşan Saymaz, "Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.

Sözde gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kur’an Kurslarını ve öğrencilerini hedef gösterdi.

İsmail Saymaz, dün Rize'deki Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı 4-6 yaş Gül Bahçesi Kur’an Kursuna giden çocukların Mekke'nin Fethi'ni temsilen yapılan etkinliğe ait görüntüler paylaştı.

Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Rize’de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı’na bağlı ‘4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu’na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke’nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dahil bütün ilçe protokolü orada…"

 

Bununla da yetinmeyen İsmail Saymaz, Kaymakam Arif Oltulu’nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etmesi üzerinden mescitleri hedef aldı.

Saymaz, "Önceki gün yine Güneysu… Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları" dedi.

Sosyal medyada tepki yağdı

İsmail Saymaz’ın paylaşımlarına binlerce kullanıcı tepki yağdırdı. Bazı kullanıcılar etkinlikte rahatsız edici bir durum olmadığını, aksine çok beğendiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. Bazı kullanıcılar da "Mekke "Müslümanlar" için kutsal bir mekandır. Fetih ruhu da kıyamete kadar bakidir. İnanca saygılı herkes Müslümanların inanç ve uygulamalarına saygı duyar" ifadeleriyle küçük çocukların din eğitimlerini pekiştiren etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

Tepkiler arasında Saymaz'a sert ifadeler de vardı. Bir kullanıcı, “Çık ve dürüstçe bu dine ve bu din ile ilgili olan her şeye düşmanım de. Hiç değilse düşmanımız dürüst diyelim” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

MİLLET

Ya kardeşim bunlar ölünce naaşilari camiye gelince İmamlar cenaze namazlarını kıldırmasın bunlar din iman ahret kutsallarımıza durmadan hakaret ediyorlar yeter artık biktik bunlardan biz bunların meyanesine içkisine giyimine kuşamına karişiyormuyuz sen kimsinki bana yön veriyorsun hadını bil İsmail saymaz ve avanesi
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meleknur

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