  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Medya İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım
Medya

İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım

Yeniakit Publisher
2023-09-15 11:34:00 -
İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu toplantısının perde arkasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, yerel seçimlere ayrı girme oylamasında yalnızca dört üyenin “ittifak” istediğini yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu toplantısının perde arkasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, yerel seçimlere ayrı girme oylamasında yalnızca dört üyenin “ittifak” istediğini yazdı.

Saymaz, bu dört kişinin, “Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk” olduğunu kaydetti.

Saymaz, devamında edindiği kulis bilgileri şu şekilde aktardı:

“İyi Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla Üçok, 14 Mayıs'ta Cumhur ve Millet ittifaklarının aldığı oy oranından yola çıkarak, bir konuşma yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üçok'un hesabına göre Millet İttifakı bu oyla 14 büyükşehiri ve sekiz şehri kazanabiliyor. Alabileceği belediyeler arasında AK Parti ve MHP'nin elindeki Balıkesir, Denizli, Manisa, Uşak ve Zonguldak var. Ayrıca 198 ilçeyi elinde tutuyor.

59 şehri kazanmak ise imkansız görünüyor.

Buna karşılık ayrı aday gösterildiğinde, gene Üçok'a göre CHP yalnızca İzmir, Muğla ve Edirne'yi alabiliyor.

İyi Parti sıfır çekiyor.

Üçok'un bu verileri aktardıktan sonra şu şekilde dediği öne sürülüyor:

‘Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. CHP bizsiz girerse üç il kazanabiliyor. Diğer illeri kaybediyor. İttifaksız girdiğimizde Türkiye'de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olacak.’”

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23