İsmail Saymaz'dan İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Tüm bunlar doğru mu Meral Hanım

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu toplantısının perde arkasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, yerel seçimlere ayrı girme oylamasında yalnızca dört üyenin “ittifak” istediğini yazdı.

Saymaz, bu dört kişinin, “Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk” olduğunu kaydetti.

Saymaz, devamında edindiği kulis bilgileri şu şekilde aktardı:

“İyi Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla Üçok, 14 Mayıs'ta Cumhur ve Millet ittifaklarının aldığı oy oranından yola çıkarak, bir konuşma yaptı.

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Üçok'un hesabına göre Millet İttifakı bu oyla 14 büyükşehiri ve sekiz şehri kazanabiliyor. Alabileceği belediyeler arasında AK Parti ve MHP'nin elindeki Balıkesir, Denizli, Manisa, Uşak ve Zonguldak var. Ayrıca 198 ilçeyi elinde tutuyor.

59 şehri kazanmak ise imkansız görünüyor.

Buna karşılık ayrı aday gösterildiğinde, gene Üçok'a göre CHP yalnızca İzmir, Muğla ve Edirne'yi alabiliyor.

İyi Parti sıfır çekiyor.

Üçok'un bu verileri aktardıktan sonra şu şekilde dediği öne sürülüyor:

‘Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. CHP bizsiz girerse üç il kazanabiliyor. Diğer illeri kaybediyor. İttifaksız girdiğimizde Türkiye'de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olacak.’”