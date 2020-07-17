İsmail Saymaz'dan eski patronuna ziyaret: Görüşmede bu manşetleri de konuştunuz mu?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 28 Şubat sürecinin vesayetçi medya patronu Aydın Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saymaz görüşmede medyanın geçmişini konuştuklarını dile getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Aydın Doğan ile bir araya gelen İsmail Saymaz, Türk medyasının geçmişi ve geleceği üzerine konuştuklarını bildirdi.

Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, "Bodrum’da, eski patronum Aydın Doğan’ı ziyaret ettim. Türk medyasının geçmişi ve geleceği üzerine konuştuk. Aydın Bey'e sağlıklar ve uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın bu ziyareti akıllara Aydın Doğan'ın 28 Şubat ve öncesinde Hürriyet'te attırdığı manşetleri getirdi. Saymaz’ın "medyanın geçmişi" tanımlaması yayıncılığından sabıkalı Aydın Doğan’ın, 28 Şubat sürecince merhum Necmettin Erbakan’a yönelik vesayetçi darbecilerin sözcülüğünü yaptığı manşetleri akıllara getirdi.

1990’lı yıllarda dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ı pijamayla ziyaret eden Doğan, "Hükümeti ben kurar, ben yıkarım" sözleriyle hatırlanıyor.

Saymaz’ın Aydın Doğan ile yaptığı görüşmede, "medyanın geçmişini konuştuk" söylemi Doğan’ın attırdığı bu manşetleri akıllara getirirken, "Görüşmede bu manşetleri de konuştunuz mu?” gibi soruları da beraberinde getirdi.