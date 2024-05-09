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Medya İsmail Saymaz'dan CHP'li Mustafa Bozbey'e 'liyakat' tepkisi!
Medya

İsmail Saymaz'dan CHP'li Mustafa Bozbey'e 'liyakat' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 22:52:00 - 2024-05-09 23:34:52

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in daha önce de Nilüfer Belediyesi'nde akrabalarını işe aldığını söyledi.

CHP'li belediyelerde akraba atamaları son sürat devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in baldızının da aralarında olduğu yakın akrabalarını işe alması CHP yandaşı gazetecilerin bile tepkisini çekti.

Fatih Portakal'dan sonra İsmail Saymaz da Bozbey'e tepki gösterdi.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Saymaz, Mustafa Bozbey'in daha önce de Nilüfer Belediyesi'nde aynı atamaları yaptığını söyledi.

"Baldızını Nilüfer Belediyesi’nde müdür yapmış." diyen Saymaz, "Nilüfer’de atadığında engellenememiş, şimdi buraya atamış. Şimdi oturup tek tek, isim isim söyleyemem ama baldızı dışında başka yakınlarını da atadığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.
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